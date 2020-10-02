Тбилиси, , 14:51 — REGNUM Глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе 2 сентября призвал жителей Аджарии носить защитные маски не только в общественных местах, находящихся в помещениях, но и на улице. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

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"Обращаюсь к населению Аджарии, поскольку в Аджарии у нас серьезное распространение, поэтому желательно и рекомендуется использовать маски и на открытых пространствах», — заявил Гамкрелидзе во время брифинга.

Врач отметил, что дополнительные меры в Аджарии нужны, так как уровень заражений в автономной республике в семь — восемь раз больше, чем в среднем по стране.

Гамкрелидзе подчеркнул, что штрафовать за отсутствие маски при нахождении на улице не будут, но призвал выполнять новую рекомендацию.

Стоит отметить, что в Грузии введены штрафы за нарушение масочного режима. Эту меру могут применить к тем, кто не надевает маску в общественном транспорте или в публичных местах, расположенных в помещениях.

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