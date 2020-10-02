Аннаполис, США, , 14:48 — REGNUM Коронавирусная инфекция была обнаружена в августе у 11 сотрудников Секретной службы США, сообщает 2 октября the New York Times.

По данным издания, вспышка произошла в тренировочном центре в штате Мэриленд.

«Несколько сотрудников учреждения предположительно заразились вирусом во время тренировок и на выпускном вечере в соседнем отеле, где они не соблюдали социальное дистанцирование», — подчеркнули в издании.

На данный момент сама служба, которая занимается обеспечением безопасности первых лиц американского государства, информацию издания прокомментировала, отметив, что в учебном центре были приняты серьезные меры предосторожности «для защиты здоровья и благополучия своих учащихся и обучающего персонала».