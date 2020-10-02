Ставрополь, , 15:00 — REGNUM Ставропольский край ожидает поступления лекарств от коронавируса, предназначенных для лечения в амбулаторных условиях. Они появятся в аптечной сети региона, сообщил в ходе брифинга министр здравоохранения края Владимир Колесников.

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Отмечается, что в медучреждениях Ставрополья врачи применяют зарегистрированные в России и рекомендованные Минздравом РФ препараты против коронавируса. Вместе с тем пока эти лекарства могут использоваться только в условиях стационаров.

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время препараты от коронавируса появятся и в аптечной сети. Это будут лекарства, разрешенные для использования пациентами в амбулаторных условиях», — цитирует Колесникова пресс-служба минздрава.

По данным ведомства, препараты будут включены в перечень жизненнонеобходимых и важнейших лекарств. После этого цена на них будет контролироваться государством, чтобы не допустить завышения стоимости. При этом препараты предназначаются не для профилактики, а для лечения заболевания, поэтому будут отпускаться только по рецепту врача.