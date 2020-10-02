Монреаль, Канада, , 14:45 — REGNUM В сети появился трейлер второго сезона игры Hyper Scape. Его опубликовали 1 октября на официальном YouTube-канале компании Ubisoft.

Во втором сезоне геймеров ожидают новые оружия, хаки (особые способности) и объекты на карте. Помимо этого, в игре появится пять новых режимов: «пол — это лава», одиночная и парная охота за короной, Faction War и Turbo.

Напомним, Hyper Scape — это новая игра в жанре «королевская битва» от Ubisoft Monreal. Сюжетно проект посвящён сражениям профессиональных хакеров в виртуальном пространстве.

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