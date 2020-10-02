Москва, , 14:32 — REGNUM Всероссийские проверочные работы, призванные выявить пробелы в знаниях школьников после дистанционного образования весны 2020 года, проходят в школах в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

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«ВПР проводятся в плановом режиме, за исключением нескольких школ, которые ушли на карантин», — отметили в пресс-службе.

Сообщается также, что в порядок и график проведения ВПР никаких корректировок не вносилось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России за сутки с 1 на 2 октября выявили 9 412 новых случаев коронавируса.