Тюмень, , 14:24 — REGNUM В Тюмени и Тюменском районе бригады неотложной медицинской помощи из поликлиник и областной больницы №19 переходят на круглосуточный режим работы. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

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Отмечается, что в начале сентября среднесуточное количество звонков в неотложную помощь в Тюмени выросло в 2,5 раза в связи с сезонными простудными заболеваниями. Но эпидпорог не превышен: примерно в этих же цифрах была заболеваемость ОРВИ в 2019 году, сообщили в департаменте.

В ночное время скорая помощь будет передавать неотложные вызовы в поликлиники.

«Если позволяет состояние здоровья, вы также можете обратиться непосредственно в поликлинику через фильтр, в часы работы поликлиники. Существенно меньше очередность во вторую половину дня», — обратились к тюменцам в региональном департаменте здравоохранения.