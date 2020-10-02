Киев, , 14:26 — REGNUM Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заразился коронавирусом. Об этом он написал 2 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

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Он рассказал, что получил неожиданный результат теста, вернувшись из командировки.

«Очередной COVID-антирекорд на Украине и я, к сожалению, часть этой статистики», — написал Коболев.

Глава «Нафтогаза» отметил, что и он, и компания были готовы к подобному развитию событий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Украины Максим Степанов констатировал рост числа заражений коронавирусом в стране, а также не исключил, что система здравоохранения может столкнуться с отсутствием необходимого количества медработников.

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