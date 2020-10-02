Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM В Петербурге для пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто более 4600 коек, из них 22% свободны. Об этом 2 октября корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

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Как отметили в ведомстве, в настоящее время в городе на Неве развернуто 4640 коек, из которых 1023 койки — свободны.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Петербурга и Ленинградской области договорились о взаимодействии в период распространения коронавирусной инфекции. Главы города и области рассмотрели возможность увеличения коечного фонда и охвата тестированием.

Как отмечают в Смольном, в период пандемии в медицинских учреждения Санкт-Петербурга была оказана помощь 2044 пациентам с COVID-19 из Ленинградской области. Сейчас в городских стационарах проходят лечение 87 жителей области. Также и на территории Ленинградской области лечились петербуржцы с COVID-19.

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