Анкара, 2 октября 2020, 14:21 — REGNUM Разработчики Mount & Blade II: Bannerlord добавили в свою игру инструменты для создания модификаций. Об этом сообщалось на странице проекта в Steam 1 октября.
Создатели игры отмечают, что текущие инструменты для моддинга пока находятся на стадии бета-тестирования. Для получения доступа к ним необходимо быть обладателем Mount & Blade II: Bannerlord в Steam.
Напомним, Mount & Blade II: Bannerlord — это многопользовательский экшен, посвящённый средневековым сражениям. Релиз игры в «раннем доступе» Steam состоялся в марте 2020 года.
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