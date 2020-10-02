Анкара, , 14:21 — REGNUM Разработчики Mount & Blade II: Bannerlord добавили в свою игру инструменты для создания модификаций. Об этом сообщалось на странице проекта в Steam 1 октября.

Создатели игры отмечают, что текущие инструменты для моддинга пока находятся на стадии бета-тестирования. Для получения доступа к ним необходимо быть обладателем Mount & Blade II: Bannerlord в Steam.

Напомним, Mount & Blade II: Bannerlord — это многопользовательский экшен, посвящённый средневековым сражениям. Релиз игры в «раннем доступе» Steam состоялся в марте 2020 года.

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