Москва, , 14:22 — REGNUM В 2021 году в России будут проведены масштабные учения по гражданской обороне (ГО), которыми будет руководить президент РФ Владимир Путин. Об этом 2 октября сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев, его слова приводит пресс-служба ведомства.

По словам Зиничева, проходящая сегодня в стране тренировка по ГО нацелена на проверку готовности органов управления и сил к действиям по предназначению, в том числе при работе с запасных пунктов управления.

Также он указал, что во время тренировки необходимо отработать вопросы оповещения и информирования населения о порядке действий при различных угрозах, и уточнил, что из-за современных угроз потребовалось внести изменения в действующие нормативные правовые документы в области ГО.

Кроме того, глава МЧС указал, что 13 из 15 задач ГО, являющейся наивысшим уровнем реагирования, решаются как военное, так и в мирное время.

«Поэтому я прошу исключить формальный подход и помнить, что сегодняшняя тренировка — это подготовка к масштабным учениям под руководством президента РФ Владимира Путина в 2021 году», — подчеркнул Зиничев.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября стало известно, что в Хакасии с 1 по 31 октября пройдёт месячник гражданской обороны.