Москва, , 14:20 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в Москве и в России становится все сложнее. Каждый день фиксируют рост заболеваний, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«В Москве сложилась сложная ситуация: после начала учебного года, отпускного, хоть и не очень полноценного, сезона, отмены ограничений, все активно приступили к своим обязанностям.

Во-первых, естественно, поток людей в транспорте, на рабочих местах, в учебных заведениях значительно увеличился. Это привело к росту заболеваемости. Ведь вирус никуда не делся.

А вторая причина ухудшения ситуации — наплевательское отношение к мерам безопасности — половина граждан не использует масочный режим.

Конечно, власти Москвы принимают меры ограничений, чтобы сдержать распространение вируса. Такая вроде половинчатая мера направлена, прежде всего, на то, чтобы не было сильного удара для бизнеса.

Компании сами должны принять решения, исходя из производственной необходимости. Сейчас такая мера носит рекомендательный характер.

По результатам мониторинга транспортных потоков и численности заболеваний меры могут измениться. Так что изменения ограничительных мер зависят от всех граждан, проиживающих и в Москве, и в регионах», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы рекомендуют постепенно переводить на удаленную работу до половины сотрудников столичных предприятий и компаний.