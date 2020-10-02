Нур-Султан, , 14:17 — REGNUM Лаборатории Казахстана обнаружили 65 новых случаев заражения коронавирусом — общее число случаев достигло 108 044, сообщили 2 октября в министерстве здравоохранения республики.

Лечение от COVID-19 продолжают получать 3279 человек, в том числе 69 детей. В стационарах находятся 1745 пациентов, на амбулаторном лечении — 1534 человека. В тяжелом состоянии находятся 97 человек, 11 — в крайне тяжелом, 20 — на аппарате искусственной вентиляции легких.

С 1 августа 2020 года в Казахстане выявили 33 212 случаев пневмонии коронавирусного типа, в том числе 234 — за минувшие сутки. Смертность от COVID-19 составила 1737, от пневмонии — 357.

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