Бишкек, , 14:15 — REGNUM Учащиеся первых — шестых классов общеобразовательных школ Киргизии с 6 октября начнут обучение в обычном режиме. Решение о частичном возобновлении очного обучения в условиях пандемии коронавируса принял республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

В правительстве республики отмечают, что для возобновления учебного процесса в очном режиме разработан специальный алгоритм, в котором четко прописаны необходимые санитарно-гигиенические нормы.

У учителей будут ежедневно измерять температуру, будет продлено действие масочного режима, детей в классах рассадят с учетом сохранения безопасной дистанции, учителей и учеников обеспечат дезинфицирующими средствами.

Также перед началом занятий будут продезинфицированы все помещения школы, во время перерывов между уроками будут проветриваться все кабинеты, за здоровьем учителей и учеников будут следить медицинские сотрудники.

Кроме того, педагогов обяжут заполнить анкету с указанием состояния здоровья всех членов семьи.