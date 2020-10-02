Элиста, , 14:12 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики 2 октября.

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С начала пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 75 человек. Возраст жертв COVID-19 неизвестен.

ИА REGNUM напоминает, что в республике зарегистрировано 6 тыс. 657 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выписаны с выздоровлением 3 тыс. 983 человека.

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