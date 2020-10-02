Москва, , 14:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин пока не вакцинировался от коронавируса, заявил 2 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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По его словам, президент заявил, что может сделать прививку позже, а когда это произойдет, то Кремль обязательно сообщит.

«Сам он сказал, что он имеет в виду сделать позже прививку, и когда он ее сделает, мы сообщим», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин поручил правительству организовать в России информационную кампанию для объяснения гражданам разницы между разрабатываемыми в стране вакцинами от COVID-19.

Глава государства подчеркнул необходимость разъяснить населению, какой возрастной группе подходит определённая вакцина и какой препарат следует принимать людям с теми или иными хроническими заболеваниями.

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