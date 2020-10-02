Екатеринбург, 2 октября 2020, 14:25 — REGNUM В Екатеринбурге проверили работу электросирен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Тревожный сигнал прозвучал в ходе всероссийской командно-штабной тренировки по гражданской обороне, сообщили в свердловском главке МЧС. Специалисты проверили работу системы оповещения населения о ЧС.
Кроме того, ответственные лица провели проверку перехвата телеэфира.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе установили на центральных улицах города специальную подсветку, которая также позволяет информировать жителей о чрезвычайных ситуациях.
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