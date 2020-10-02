Брянск, , 14:09 — REGNUM В Брянской области 2 октября подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на пять тестов больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 9534 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 7724 пациента, в том числе 44 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 38 человек. Новых летальных случаев не подтверждено.

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