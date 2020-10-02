Москва, , 14:09 — REGNUM В Москве одобрен проект благоустройства набережной на юго-востоке города. Об этом 2 октября сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По её словам, речь идёт о территории бывшего завода ЗИЛ и набережной у Южного речвокзала. Площадь участка превышает 82 гектара. Обновлённая набережная может стать местом для комфортной работы и отдыха москвичей, отметила Пятова.

Рядом с Южным речным вокзалом, которому предстоит реконструкция, появится общественно-деловая застройка на площади 25,6 кв. метров, в том числе реконструкция причала на площади 5 тыс. кв. метров. Будут построены офисные площади, помещения общественного питания, а также новая галерея современного искусства.

На набережной появятся парковые территории, зона для велосипедистов и пешеходов, сад с водными растениями, площадки для проведения мероприятий, а также водные аттракционы и объекты для отдыха и развлечений.