Сеул, , 14:15 — REGNUM В 2019 году в Южной Корее насчитывалось более 500 молодых матерей-одиночек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Исследовательский центр при Национальном собрании страны (NARS).

Согласно опубликованным данным, в прошлом году в стране насчитывалось 558 матерей-одиночек в возрасте до 20 лет, из них 57,2% приходится на лица в возрасте 19 лет.

Известно, что доля молодых матерей-одиночек ежегодно варьируется от 51,7% до 57,2%, а уровень исполнения бюджета, направленного на поддержку матерей-одиночек, ежегодно сокращается на 10−12%.

Эксперты отмечают, что властям необходимо принять комплекс мер, чтобы поддержать матерей-одиночек среди молодежи.