Челябинск, , 14:08 — REGNUM В Челябинской области снова продлён режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. Теперь такой режим действует до 18 октября. Гражданам старше 65 лет рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, такое ограничение действует в регионе с марта. Оно позволяет продлевать пожилым больничные листы.