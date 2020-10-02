Рязань, , 14:06 — REGNUM В Рязанской области 2 октября подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на четыре положительных теста больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Всего в области был зарегистрированы 8270 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 6765 пациентов, в том числе 22 — за последние сутки.

За весь период скончался 51 человек. Новых летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано.

Читайте ранее в этом сюжете: В Рязанской области скончался ещё один пациент с COVID-19