Черкесск, , 14:06 — REGNUM В Карачаево-Черкесии реализуется проект по введению дифференцированного тарифа на проезд в общественном транспорте. Первой на такой тариф перейдет столица республики. С 15 октября в городе Черкесске цена на проезд за наличные средства будет составлять 19 рублей, а оплата по карте обойдется дешевле на два рубля. Об этом сообщили 2 октября в мэрии города.

Отмечено, что платить картой в транспорте столицы можно было с августа 2018 года. Однако пользовались этой возможностью лишь около 10% от общего числа пассажиров.

Проект безналичной оплаты на общественном транспорте реализует мэрия Черкесска совместно со Сбербанком. Весь муниципальный общественный транспорт города полностью оснащен терминалами для безналичных расчетов.