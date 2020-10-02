Элиста, , 14:05 — REGNUM В Республике Калмыкия возросло число заболевших COVID-19. Положительный результат теста на коронавирус получили 79 человек. Днём ранее суточный прирост составил 75 человек, передаёт ИА REGNUM 2 октября.

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Вместе с тем выписаны с выздоровлением 66 пациентов. Однако нагрузка на стационары возросла. В настоящее время лечение в госпиталях получают 596 жителей республики. 15 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. На самоизоляции остаются 3 тыс. 994 человек.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 6 тыс. 657 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 3 тыс. 983 человека.

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