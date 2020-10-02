Кемерово, , 14:05 — REGNUM В Кемеровской области похолодает до — 7 °C и пойдёт мокрый снег. Об этом сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Так, 3 октября и 4 октября ночью в Кузбассе ожидается 0 … +5°C, местами до — 5 °C. В субботу днём потеплеет до +7… +12°C, днём в воскресенье — до +9 …+14°C.

В понедельник, 5 октября, ночью по прогнозам — 2 … +3°C, при прояснении — до — 7 °C, днём ожидается +3 … +8°C.

Также прогнозируются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в субботу, 3 октября, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью местами по северу небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью и утром местами туманы, дымка.