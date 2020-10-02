Барнаул, , 14:03 — REGNUM Весьма обнадеживающую информацию разместили на своих официальных ресурсах власти Барнаула по поводу защиты школьников в период эпидемии коронавируса. В частности отмечается, что этот вопрос особенно контролируется в комитете по образованию города.

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"Проверки сотрудников комитета показывают, что школы города работают в соответствии с требованиями Роспотребнадзора», — убеждают чиновники. По их словам, на входе каждому учащемуся и преподавателю измеряют температуру бесконтактным термометром и дезинфицируют руки.

«В нашем лицее — пять входов для учащихся. Первые классы учатся в отдельном корпусе и заходят там по расписанию. Остальные школьники, также, благодаря ступенчатому расписанию звонков заходят по параллелям, чтобы не пересекаться друг с другом», — приводит слова директора лицея №3 Елены Савостиной пресс-служба мэрии Барнаула.

Также утверждается, что в каждом учебном заведении краевого центра имеются графики обеззараживания воздуха рециркуляторами и графики влажной уборки во всех помещениях с применением дезинфицирующих средств. Но при этом из текста непонятно, есть ли в наличии сами рециркуляторы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: с начала учебного года коронавирус выявлен у 81 ребёнка до 17 лет включительно (+7 за последние сутки).

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Не все так радужно обстоит и с выполнением карантинных рекомендаций Роспотребнадзора в образовательных учреждениях. В частности в одной из школ Индустриального района детей на уроки пускают при показании бесконтактного градусника +20 °C. Особенно сложно обстоит ситуация с приобретением рециркуляторов. В большинстве классов их заменяет обычная форточка. Также детям приходится все уроки проводить в одном кабинете, практически не выходя из него.

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