Москва, , 14:02 — REGNUM Издание нового указа мэра Москвы о переводе 50% сотрудников компаний на удаленную работу продиктовано необходимостью обеспечения безопасности жителей, гостей города, и работающих в нем лиц, а его исполнение обязательно на всей территории столицы, заявил корреспонденту ИА REGNUMадвокат Владимир Постанюк.

«Если работник осуществляет свою деятельность исключительно с документами, и его физическое присутствие на рабочем месте не требуется, перевод на дистанционную работу не понесет за собой больших сложностей в организации деятельности компании.

У производственных предприятий, организаций общепита, работников сферы красоты и многих других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут вновь возникнуть проблемы. Видимо, это и есть цена за здоровье граждан.

Оценку целесообразности ужесточения мер по борьбе с распространением коронавируса должны давать вирусологи, эпидемиологи и врачи, работающие с инфицированными гражданами.

Если говорить о правовой стороне вопроса, следует отметить, что перевод работников на дистанционную работу должен быть оформлен надлежащим образом в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (ТК РФ). Варианты могут быть различными.

— заключение соглашения об изменении трудового договора (ст. 72 ТК РФ),

— издание приказа о переводе работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу (ст. 72.2ТК РФ),

— если потребуется перевод на дистанционную работу на срок более одного месяца, такой перевод в условиях пандемии можно обосновать даже ст. 74 ТК РФ — изменение определенных сторонами условий трудового договора по инициативе работодателя по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда (ст. 74 ТК РФ).

Поскольку это уже не первый опыт перехода на дистанционную работу, полагаю, проблем в его оформлении у работодателей не возникнет», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что удалённый режим работы должны постепенно освоить до 50% сотрудников столичных организаций.

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