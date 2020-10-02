Кэри, США, , 13:56 — REGNUM В «королевскую битву» Fortnite добавили облик Росомахи из комиксов Marvel. Об этом 1 октября сообщалось на официальном сайте проекта.

Для получения нового облика и предметов экипировки геймерам предстоит пройти особые испытания Росомахи в разных уголках игровой карты. Стоит отметить, что доступ к этому контенту смогут получить только обладатели специального боевого пропуска четвёртого сезона.

Напомним, Fortnite — это популярный многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва». Разработкой проекта занималась американская студия Epic Games.

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