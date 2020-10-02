Омск, , 13:55 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались четыре пациента, у которых диагностировали COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 октября в областном оперативном штабе.

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За весь период в регионе умерли 309 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 октября в Омской области коронавирус выявлен у 11 213 человек.

За сутки 1 октября в регионе также скончались четыре пациента с COVID-19.

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