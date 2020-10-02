Джакарта, , 13:53 — REGNUM Правительство через министерство здравоохранения и агентство по надзору за финансами и развитием Индонезии установило максимальную стоимость теста на COVID-19 в стране в размере 900 тысяч рупий ($60), сообщает Antara.

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Издание отмечает, что это предельная цена предназначена только для людей, которые будут проводить тест на COVID-19 самостоятельно.

Министерство здравоохранения направит всем медицинским учреждениям в регионах циркуляр относительно стоимости теста. Максимальная цена на тест в размере 900 тысяч рупий ($60) вступит в силу только после того, как министр здравоохранения подпишет соответствующий циркуляр.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 октября 2020 года в Индонезии подтвердили 295 499 носителей SARS-CoV-2.

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