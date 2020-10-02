Роквилл, США, , 13:52 — REGNUM На тестовом сервере игры Fallout 76 появилась возможность создавать подземные укрытия. Об этом разработчики проекта сообщили 1 октября на своём официальном сайте.

Подземное укрытие будет связано с лагерем C.A.M.P., а для его строительства будет выделен отдельный бюджет. Попробовать новую функцию можно будет до 4 октября 2020 года.

Напомним, Fallout 76 — это многопользовательская ролевая игра от студии Bethesda Game Studios. В ней персонажи геймеров пытаются выжить в опасной радиоактивной пустоши.

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