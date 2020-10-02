Владикавказ, , 13:51 — REGNUM В Северной Осетии началась вакцинация от коронавируса. Прививки от COVID-19 сделали первым двум жителям региона. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Замира Корнаева.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

«Иммунизацию прошли два добровольца — мужчина и женщина. У одного пациента было кратковременное повышение температуры, но в настоящее время они оба чувствуют себя хорошо», — приводит портал «15-й Регион» слова врача.

Как сообщало ИА REGNUM, Северная Осетия получила первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» в конце сентября 2020 года. В минздраве сообщили, что прививки будут проводиться на базе поликлиники №1 во Владикавказе, где созданы все условия для этого, в том числе имеется оборудование для хранения вакцины при необходимых температурных параметрах.

Планировалось, что прививки в первую очередь будут делать добровольцам из числа врачей, которые еще не переболели COVID-19.