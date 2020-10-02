Москва, , 13:51 — REGNUM Причина роста больных коронавирусом в Москве — возвращение после летнего сезона рабочих, служащих, детей и молодежи в крупные города. Все это сопровождалось в конце лета и в сентябре общей безответственной халатностью к мерам соблюдения личной гигиены, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Сегодня, 2 октября, утром опубликована печальная и тревожная статистика. Похоже, что первые числа октября станет новый трамплином положительной динамики заболевания коронавирусом.

1 октября балы официально зафиксировано 8 945 новых случаев, а сегодня уже 9 412 в сопровождении 186 летальных исходов. При таких темпах роста уже к концу октября число заразившихся граждан может находиться в диапазоне 12 тысяч — 14 тысяч человек.

Масло в огонь подлили и вернувшиеся с зарубежного отдыха российские граждане, а также, вероятно, трудовые мигранты. За рубежом ситуация просто критичная: Испания, Франция, Великобритания уже принимают жесткие меры ограничений.

При такой ситуации с ростом количества заразившихся коронавирусом на удалённою работу нужно перевести максимум сотрудников. Цифровые технологию могут обеспечить полноценный рабочий процесс офисным сотрудникам и учащимся.

Рост заболеваний в крупных российских городах продолжается. Принимаемые властями меры своевременны и, надеюсь будут эффективными», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, удалённый режим работы должны постепенно освоить до 50% сотрудников организаций Москвы, заявил заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

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