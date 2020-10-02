Казань, , 13:49 — REGNUM В Татарии еще два человека скончались от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом 2 октября сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Один из погибших — 59-летний мужчина. Его госпитализировали в городскую клиническую больницу №7 в Казани с коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19, осложненной внебольничной двусторонней пневмонией. Состояние пациента ухудшалось вследствие обострения хронических заболеваний. Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы.

Вторая погибшая — 88-летняя женщина. Ее доставили в инфекционную больницу в Набережных Челнах с внебольничной двусторонней пневмонией. У женщины имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Наличие коронавирусной инфекции выявили в результате лабораторного исследования.

Таким образом, на текущую дату всего от COVID-19 скончались 78 жителей Татарии.

ИА REGNUM напоминает, с начала наблюдения по информации на 2 октября заражены коронавирусом 7284 жителя Татарии, за минувшие сутки инфицированы еще 28 пациентов. Всего выздоровели после заражения инфекцией 6152 человека, за сутки — 39 пациентов.

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