Манчестер, Великобритания, 2 октября 2020, 13:45 — REGNUM В игре Overcooked! 2 стартовало особое праздничное событие под названием Moon Harvest («Лунный урожай»). Об этом сообщалось на официальной странице проекта в сервисе Steam 1 октября.
Доступ к контенту события бесплатно получат все обладатели игры. В рамках его проведения они смогут готовить на пяти новых тематических кухнях.
Напомним, Overcooked! 2 — это популярный аркадный симулятор готовки. В нём геймеры должны на скорость готовить различные блюда, при этом решая головоломки или избегая препятствий.
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