Омск, , 13:44 — REGNUM За последние сутки в Омской области коронавирус выявлен у 96 человек, за весь период — у 11 213. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 октября в региональном оперативном штабе.

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Доля выздоровевших пациентов в регионе составляет 83,3%. За прошедшие сутки выздоровели 60 человек, за весь период — 9350.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 1 октября в Омской области было подтверждено 89 случаев заражения коронавирусом.

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