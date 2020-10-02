Дубовский район, , 13:43 — REGNUM Роспотребнадзор закрыл одну из школ в Ростовской области. Причиной стала высокая заболеваемость ОРВИ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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«Полностью закрыто одно общеобразовательное учреждение в Дубовском районе Ростовской области, где отсутствует 39% [учеников] по причине ОРВИ. С 24 сентября дети учатся дистанционно», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Ростове-на-Дону эпидемии ОРВИ в детских садах и школах нет. Все учреждения продолжают работу в штатном режиме.