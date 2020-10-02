Барнаул, , 13:43 — REGNUM В Алтайском крае возник дефицит дорогостоящего медицинского препарата «Кетостерил», который применяется при хронической почечной недостаточности в качестве дополнительного источника аминокислот. При стандартном течении заболевания пациенту требуется три упаковки препарата в месяц.

Как сообщили сегодня, 2 октября, в пресс-службе Общероссийского народного фронта, несмотря на дефицит, горячая линия регионального министерства здравоохранения оказалась недоступной.

«Столкнувшись с проблемой лекарственного обеспечения, люди пытаются дозвониться до министерства по номеру горячей линии. Но телефон либо «молчит», либо приходится долго ждать ответа оператора. Мы убедились в этом в ходе контрольных звонков. При этом в рамках действующего регламента оператор лишь фиксирует обращения и не отвечает по существу», — пояснил руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

В ведомстве сообщили, что лекарство начнут выдавать по рецептам в ближайшие дни. Временное отсутствие «Кетостерила» в аптеках Алтайского края чиновники объяснили тем обстоятельством, что во втором полугодии два аукциона на его поставку были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от потенциальных поставщиков. Найти поставщика удалось только с третьей попытки. По итогам аукциона, объявленного 31 августа, заключен государственный контракт на сумму 36,8 млн руб.

Чиновники заверили, что половина закупленного «Кетостерила» по контракту должна быть поставлена до 1 октября. Затем препарат отправят по аптекам, отложенные рецепты будут обеспечены.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о трудностях, связанных с получением льготных лекарств, жители Алтайского края сообщали на прямую линию с президентом России, лидером Народного фронта Владимиром Путиным. Так, в рамках работы с поступившими обращениями активисты ОНФ помогли обеспечить противосудорожным препаратом десятилетнего Данила Приму из Барнаула, страдающего ДЦП и эпилепсией.