Вашингтон, , 13:39 — REGNUM В игре Destiny 2 пройдёт особое событие под названием Фестиваль усопших. Об этом 2 октября сообщается на официальном сайте проекта.

Фестиваль усопших продлится с 6 октября по 3 ноября 2020 года. В рамках события геймеры получат доступ к уникальным заданиям и тематическим украшениям.

Напомним, Destiny 2 — это популярный кооперативный шутер с элементами ролевой игры. Его релиз состоялся в 2017 году.

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