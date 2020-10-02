Великий Новгород, , 13:37 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на четыре случая больше, чем днем ранее, и на шесть случаев больше, чем двумя днями ранее. Ощутимый рост инфекции ощущается в области с начала текущей недели.

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Как сообщили 2 октября в областном оперативном штабе, 27 новых случаев заражения выявлены в Великом Новгороде, по пять случаев дали в сводку Новгородский и Чудовский районы, четыре — Валдайский район, по три — Волотовский и Крестецкий районы, по два — Боровичский и Старорусский районы, по одному новому носителю выявлено в Окуловском, Маловишерском, Хвойнинском и Шимском районах Новгородской области.

Общее количество подтвержденных фактов заражения составляет в регионе 5358 случаев за всё время пандемии. Выздоровели 4370 человек, в том числе 25 человек выписаны за последние сутки. Список летальных исходов не изменился, в нем 83 фамилии.

Как отметили в оперштабе Новгородской области, в областном центре больных с коронавирусной инфекцией принимают три медучреждения: Новгородская областная инфекционная больница; ЦГКБ «Клиника №2»; филиал №1 Новгородского областного клинического роддома. По словам и.о. первого заместителя министра здравоохранения Новгородской области Ирины Истоминой, имеющиеся отделения ЦГКБ Клиники №2, отведенные под обсервацию, переполнены. Поэтому в клинике 1 октября развернули койко-места в том числе в коридорах, чтобы не пересекать потоки пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией во избежание внутрибольничного заражения. Все пациенты с диагнозом «пневмония» будут переведены в другое лечебное учреждение.

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