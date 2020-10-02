Казань, , 13:39 — REGNUM Жители Татарии при первых симптомах вирусных заболеваний стали все чаще обращаться за медицинской помощью. Система здравоохранения республики оказалась перегруженной в работе с пациентами с ОРВИ. Об этом заявил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Перегрузка продиктована несколькими причинами. Во-первых, граждане стали сознательней по отношению к своему здоровью. Увеличилось количество вызовов на дом, врач посещает больного при каждом случае ОРВИ. Раньше медиков по этому поводу вызывать не пришло бы и в голову, отметил спикер. Во-вторых, ежедневная информация по коронавирусу ведет к тому, что симптомы традиционного ОРВИ вызывают подозрение на коронавирусную инфекцию.

В этой связи республиканский минздрав принял решение разгрузить инфекционный госпиталь и открыть отделение в республиканской клинической больнице, где проведут медицинскую сортировку пациентов и лечение в случае необходимости.

ИА REGNUM напоминает, в республиканской клинической больнице Татарии для усиления работы и в помощь другим стационарам 2 октября открыли дополнительные ковидные отделения. Инфицированные жители республики с сопутствующими патологиями смогут получать медицинскую помощь своевременно и качественно.

Читайте также: В Татарии открывают дополнительные отделения для пациентов с COVID-19