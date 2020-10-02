Омск, , 13:35 — REGNUM Российский блогер Алексей Навальный остался жив только благодаря профессионализму специалистов омской медицины, за жизнь которого врачи боролись в течение 44 часов. Поэтому «резкая реакция либеральной общественности на действия омских врачей переходит все границы этики и здравого смысла». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте омского отделения профсоюза.

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«Обычно в таких случаях родственники, друзья, близкие пациента выражают благодарность врачам. Мы же сейчас являемся свидетелями того, что сторонники Алексея Навального пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь», — отмечено в обращении.

Медики напомнили, что омских врачей даже стали сравнивать с героями комедий Мольера, для которых пиявки и кровопускание были основными методами лечения.

«Это хамское оскорбление докторов, которые почти в течение двух суток в очень непростой психологической обстановке спасали жизнь пациенту», — подчеркнули в отделении профсоюзов.

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«Считаем, что такое отношение к врачам, честно и профессионально выполнившим свой долг, недопустимо. Подобные попытки являются по-настоящему политическим диагнозом всем тем, кто пытается это делать», — подчеркивается в обращении.

В профсоюзе добавили, что «оскорбление нанесено не только докторам отдельно взятой больницы, но и всей омской медицине», при этом отметили, что не намерены обращаться в суд из-за обвинений Навального в адрес врачей омской больницы о неоказании ему адекватной медицинской помощи.

«Тот факт, что Навальный сегодня быстрыми темпами возвращается к активной жизни, говорит как раз о том, что в Омске его жизнь была спасена», — подчеркнули медики.

Как сообщало ИА REGNUM, российский блогер Алексей Навальный был госпитализирован в больницу в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолёте. Затем он был переведён для дальнейшего лечения в клинику в Германии, откуда 23 сентября был выписан.