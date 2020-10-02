Токио, , 13:34 — REGNUM В сети появился релизный трейлер необычной игры Mario Kart Live: Home Circuit. Его опубликовали 2 октября на YouTube-канале компании Nintendo.

В Mario Kart Live: Home Circuit игроки смогут проложить виртуальную гоночную трассу прямо у себя дома. Для этого нужно будет разместить в квартире специальные ворота, которые станут точками соединения дороги.

Релиз Mario Kart Live: Home Circuit ожидается 16 октября 2020 года. Игра будет доступна только в физической версии, так как для её запуска необходимы специальные ворота и игрушечный гоночный карт.

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