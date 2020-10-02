Оренбург, , 13:29 — REGNUM Госдолг Оренбургской области на 1 сентября 2020 года составил 21,6 млрд рублей. С начала года сумма уменьшилась на 440 млн рублей. Такая информация опубликована на портале минфина региона.

Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным из других бюджетов бюджетной системы России, составляет почти 12,4 млрд рублей (57,34% в общей структуре); номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам — 9,2 млрд рублей (42,66%). При этом внутренний госдолг составляет 17,4 млрд рублей, внешний — 4,1 млрд рублей.

Напомним валютный долг регион унаследовал в судебном порядке после банкротства в 2004 году Орско-Халиловского металлургического комбината (ОХМК), который получил кредит в размере 216 млн немецких марок для реконструкции производства металлопродукции. Поручителем выступила область. В 2004 году в связи с банкротством предприятия долг предъявлен к взысканию с областного бюджета в судебном порядке.

В 2005 году областное правительство заключило с Минфином РФ мировые соглашения. Согласно им, задолженность предприятия зафиксирована в размере 133,9 млн евро. Эту сумму Оренбуржье должно выплатить до 2035 года.

Расходы на обслуживание внутреннего госдолга составляют 1,416 млрд в год, валютного — 41,1 млн рублей.