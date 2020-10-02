Москва, , 13:29 — REGNUM В России возвращение к всеобщей самоизоляции из-за коронавируса произойдет, если жители не будут соблюдать предписанные врачами меры безопасности. Об этом 2 октября заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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По ее словам, 80—85% граждан, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, не соблюдали никакие меры безопасности.

«И на сегодняшний день очевидно, что степень распространения заболевания и тяжесть его течения целиком зависят от нас с вами», — сказала Голикова.

Также вице-премьер предостерегла от самолечения и призвала при первых симптомах заболевания сразу вызывать врача.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусом. При этом сутками ранее в стране выявили 8945 случаев заражения — на 467 меньше, чем сегодня. Всего в России выявили 1 194 643 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 21 077 человек, выздоровели — 970 296. Всего проведено более 46,8 млн тестов.

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