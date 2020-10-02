Екатеринбург, , 14:01 — REGNUM В екатеринбургском метрополитене установят автоматы по продаже гигиенических масок. Об этом заявил заместитель главы метрополитена Александр Мирошник.

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Как передаёт портал «Е1», Мирошник отметил, что не могут организовать продажу масок на кассах метро. Тем не менее, нашлась альтернатива — будут размещены специальные автоматы.

Меры связаны с ужесточением контроля за ношением масок в общественном транспорте Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, на усилении «масочного режима» настоял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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