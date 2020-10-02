Москва, , 13:24 — REGNUM В Москве за месяц сделали прививку от гриппа 2 млн человек. Об этом 2 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

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По словам руководителя города, в столице работают порядка 450 пунктов вакцинации. На всю процедуру уходит порядка 10−15 минут.

«За месяц в Москве прививку от гриппа сделали уже 2 миллиона человек», — написал Собянин.

Он отметил, что помимо пунктов вакцинации в городских поликлиниках работают и мобильные пункты.

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