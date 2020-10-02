Уфа, , 13:22 — REGNUM 42 человека, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республике было выявлено 8873 фактов заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 8126 человек, в том числе пять человек в минувшие 24 часа. Лечение в больницах проходят 62 пациента (в том числе один человек находятся в тяжелом состоянии), а 644 человека лечатся на дому.

Отмечается, что за сутки было выявлено 169 случаев внебольничной пневмонии, при этом 117 человек выздоровели.

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