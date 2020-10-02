Москва, , 13:17 — REGNUM Родители московских школьников начали получать заявления на получение продовольственных наборов, передаёт 2 октября корреспондент ИА REGNUM.

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Продукты питания будут выданы за двухнедельные каникулы, которые пройдут с 5 по 18 октября. По подобному принципу школьники обеспечивались питанием весной 2020 года, в разгар пандемии.

Отметим, что точной информации о том, когда начнётся выдача проднаборов пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, источник рассказал о возможном переводе школ Москвы на «удалёнку» с 19 октября.