Сеул, , 13:16 — REGNUM Военно-воздушные силы Южной Кореи объявили конкурс на название разрабатываемого совместно с Индонезией истребителя KF-X / IF-X, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что до 30 октября 2020 года жители Южной Кореи смогут представить свои предложения по названию нового истребителя с пояснением того, как это название отражает его предназначение. Победитель конкурса получит модель самолета с наградой от начальника штаба ВВС.

В рамках проекта KF-X / IF-X на сумму $7,5 млрд Южная Корея с конца 2015 года работает над созданием современного истребителя. Индонезия присоединилась к проекту, согласившись объединить усилия и оплатить 20% от общей стоимости проекта.

Напомним, в конце сентября 2020 года должностные лица из компании Korean Aerospace Industries (KAI) посетили Джакарту и встретились с индонезийскими официальными лицами, чтобы обсудить пересмотр условий проекта истребителя KF-X / IF-X.

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