Севастополь, , 13:16 — REGNUM 25 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе правительства города. Это на пять случаев больше, чем днём ранее — 1 октября сообщалось о 20 новых носителях.

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«По состоянию на утро 2 октября зарегистрированы 25 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие — люди в возрасте от 13 до 82 лет, все — местные жители. 20 человек выписаны после выздоровления», — сообщили в оперштабе.

В статистику смертности включён ещё один летальный исход — скончался 50-летний мужчина, течение болезни было осложнено тяжёлой двусторонней вирусной пневмонией, отёком лёгких, отёком мозга.

С начала пандемии в Севастополе выявили 1058 носителей коронавируса, выздоровели 679 пациентов, 29 человек врачи спасти не смогли. В стационарах на лечении остаются 305 пациентов.

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